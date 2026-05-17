Durante l’Eurovision 2026, una cantante di 27 anni proveniente da Varna ha conquistato il primo posto con un sorprendente punteggio di 516 punti, superando di molto il secondo classificato. La sua canzone, intitolata “Bangaranga”, è un termine in slang giamaicano che significa “rivolta”. La vittoria è arrivata a Vienna, dove la giovane artista ha presentato un brano che ha riscosso grande successo tra il pubblico e la giuria. La sua performance ha fatto discutere e attirato l’attenzione su di lei.

Vittoria a sorpresa a Vienna per la 27enne di Varna: 516 punti, 173 in più del secondo classificato. Il titolo del brano è slang giamaicano e vuol dire “rivolta”. Ecco di cosa parla il testo, e chi è davvero la nuova regina dell’Eurovision. Tre minuti scarsi di dance-pop tagliato con fiati e ritmi balcanici, una coreografia in stile commando e una sola parola in bocca a tutti: bangaranga. Sabato sera, sul palco della Wiener Stadthalle, è bastata a regalare alla Bulgaria la sua prima vittoria all’Eurovision dopo vent’anni di tentativi. Quando si è acceso il tabellone finale, Dara ha staccato Israele di 173 punti. Un margine che non si vedeva dai tempi di “Fairytale” di Alexander Rybak a Mosca 2009. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Eurovision 2026, chi è Dara e cosa significa “Bangaranga”: dentro la canzone che ha fatto vincere la Bulgaria

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Eurovision 2026: Semi-final 2 - My Top 10 so far (Second Rehearsals)

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Bisognerà iniziare a studiare la tv bulgara. Questa è BNT 1 (??? 1, la rete nazionale bulgara) in questo momento. Manco a dirlo è tutto uni-direzionato alla vittoria di Dara. #eurovision #escita #eurovision2026 x.com

Contest Eurovision 2026 VINCITORE - DARA – Bangaranga reddit

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