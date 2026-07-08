L'Egitto ha accusato i Mondiali di essere truccati, sostenendo che l'Argentina abbia già vinto il torneo. La partita tra Argentina ed Egitto si è conclusa con un punteggio di 3-2, con il gol decisivo di Enzo Fernandez nel recupero. La vittoria ha permesso all'Argentina di qualificarsi ai quarti di finale, dove affronterà la Svizzera. Le dichiarazioni egiziane sono state diffuse subito dopo il match.

Una rimonta epica, una coda al veleno: Argentina-Egitto non finisce con il clamoroso 3-2 firmato da Enzo Fernandez nel recupero, un gol che spedisce l' Albiceleste ai quarti dei Mondiali (contro la sorpresa Svizzera). No, prosegue ben oltre il fischio finale del direttore di gara, il francese Letexier. Il grande accusato dai nordafricani. Fino al 79', Momo Salah e compagni conducevano 2-0 contro i campioni del mondo in carica. Poi gli ultimi clamorosi 10 minuti di Leo Messi, che dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo piazza l'assist per la zuccata di Romero e la bordata di sinistro per il 2-2. La Pulce finisce portato in trionfo da suoi e in lacrime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Messi, la bomba egiziana: "Mondiali truccati, l'Argentina ha già vinto"

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