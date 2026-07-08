Un medico inglese di 70 anni è stato coinvolto in un’indagine per presunte irregolarità legate alla compravendita di un immobile a Costa Serina. La coppia indagata ha negato ogni addebito e ha presentato ricorso al tribunale del Riesame. Secondo la difesa, il valore di mercato dell’immobile sarebbe inferiore a quanto stimato dall’Agenzia delle Entrate, che avrebbe anche considerato una porzione di terreno non inclusa nella vendita.

«Il valore di mercato di quell’immobile è inferiore alla valutazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, che ha anche considerato un’importante porzione di terreno esclusa dalla compravendita». Vanno al Riesame, Savino Longo, sessantenne di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano, e la convivente Loredana Carbone, 55 anni, anche lei milanese. Con l’avvocato Giuseppe Scuteri hanno impugnato il sequestro d’urgenza disposto dal pm Emanuele Marchisio, che li ha indagati per circonvenzione d’incapace. Partendo dai dubbi sollevati dall’assistente sociale, l’ipotesi è che la coppia abbia approfittato della demenza senile di un medico 83enne inglese, da aprile ricoverato in una struttura del Regno Unito, per comprargli a 75 mila euro, invece che 225 mila, la villa in cui ha vissuto per anni a Trafficanti di Costa Serina. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - L’anziano medico inglese circuìto a Costa Serina, la coppia indagata nega e va al Riesame

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