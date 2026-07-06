Bergamo anziano circuìto e costretto a vendere sotto costo la casa | una coppia gli prosciuga la carta di credito
Un anziano medico con problemi neurodegenerativi ha venduto la sua casa a un terzo del valore reale. La coppia che lo ha convinto gli avrebbe prosciugato la carta di credito, spendeendo circa 10.000 euro. La vendita forzata e le spese indebite sono state denunciate. La vicenda è stata commentata anche in televisione, con riferimenti a casi di manipolazione e controllo in ambito sportivo.
L'anziano medico, con problemi neurodegenerativi, costretto a vendere un'immobile al terzo del valore. La coppia gli aveva usato la carta di credito per 10 mila euro Tardelli in tv sul caso Balogun: Â«In questo Mondiale si puÃ² far tutto basta ricevere ordiniÂ». Gelo con Paola Ferrari Alta Valle Seriana, le fototrappole immortalano il passaggio di un orso bruno. Poi anche di due lupi Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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