Bergamo anziano circuìto e costretto a vendere sotto costo la casa | una coppia gli prosciuga la carta di credito

Notizia in breve

Un anziano medico con problemi neurodegenerativi ha venduto la sua casa a un terzo del valore reale. La coppia che lo ha convinto gli avrebbe prosciugato la carta di credito, spendeendo circa 10.000 euro. La vendita forzata e le spese indebite sono state denunciate. La vicenda è stata commentata anche in televisione, con riferimenti a casi di manipolazione e controllo in ambito sportivo.