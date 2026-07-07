Una coppia di amici ha convinto un anziano medico inglese a vendere la sua villa a Costa Serina. La proprietà, un edificio di quattro piani con gerani ordinati e una statua di aquila all’ingresso, è stata venduta a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. La villa, considerata una residenza di vecchio stile, si trova su una collinetta e si trova in buone condizioni.

I gerani sono in ordine attorno alla villa. È un villotto vecchio stile, su quattro piani, con all’ingresso la statua di un’aquila arroccata sulla cima di una colonna. Il tetto e le facciate sono come nuovi. Le persiane sbarrate. Tutte. È nella tranquillità della frazione di Trafficanti, a Costa Serina, che un medico inglese di 83 anni aveva scelto per la sua vecchiaia quest’ampia dimora, vivendo si può dire isolato dal mondo se non fosse stato per la coppia che, secondo le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, l’avrebbe circuito. Savino Longo, sessantenne di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano, e la convivente Loredana Carbone, 55 anni, anche lei milanese, avrebbero approfittato delle condizioni di fragilità dell’anziano per farsi vendere l’immobile a un terzo del suo valore. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Costa Serina, la villa svenduta dell'anziano medico inglese: così una coppia di «amici» l'avrebbe circuìto

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