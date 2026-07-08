L'artista ha raccontato che aprire il concerto di Vasco Rossi è stata l’esperienza più intensa della sua vita. La sua performance, tra pop, soul e cantautorato, si rivolge a chi si sente diverso. La canzone-manifesto trasmette un messaggio di libertà e di scelta personale, invitando a seguire la propria strada nonostante le difficoltà. L’evento si è svolto a Milano il 8 luglio 2026.

Milano, 8 luglio 2026 - Una canzone-manifesto per chi si è sempre sentito fuori posto. Un invito a scegliere e a seguire la propria strada, nonostante tutto. Vuol essere questo "Anomalia", il nuovo singolo di Grace, cantautrice milanese capace di muoversi tra influenze soul, pop e della musica d'autore, passando da toni più graffianti a sonorità più dolci. Il brano sarà in rotazione radiofonica ufficialmente da venerdì, sull'onda anche del successo riscosso dall'artista che ha aperto il concerto di Vasco Rossi a Olbia. Oggi Il Giorno ne propone il video in anteprima. "Anomalia" racconta il rifiuto di un percorso di vita già scritto da altri, il conflitto tra le regole che ci vengono insegnate, le aspettative e i modelli trasmessi da famiglia e società e quello che invece sentiamo dentro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L'anomalia di Grace tra pop, soul e cantautorato: “Aprire il concerto di Vasco? L'emozione più forte della mia vita”

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