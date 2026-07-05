Dopo il concerto a Tor Vergata, il cantante ha condiviso sui social di aver scritto la canzone più importante della sua vita. Ha riferito di aver provato una tensione mai sperimentata prima salendo sul palco e di aver vissuto un momento di grande piacere durante l'esecuzione di uno dei brani. La serata ha registrato numeri record in termini di pubblico e successo. Non sono stati forniti dettagli sul nuovo brano scritto o sulle modalità dell'evento.

“Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stanotte ho scritto la canzone più importante della mia vita”: il post di Ultimo dopo il concerto dei record a Tor Vergata

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