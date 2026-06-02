Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, cantante ha interpretato l'Inno di Mameli indossando un cappello da bersagliera e portando il Tricolore. L'evento si è svolto in una celebrazione pubblica e il suo intervento ha suscitato reazioni di entusiasmo tra il pubblico presente. La performance è stata registrata e condivisa sui social media. Nessun dettaglio su ulteriori partecipazioni o dichiarazioni successive sono stati resi noti.

Nel giorno della Festa della Repubblica, 2 giugno, Arisa ha reso omaggio alla sua Potenza. La cantante lucana, con un cappello da bersagliera in testa, ha intonato l’Inno di Mameli in piazza Mario Pagano, la principale piazza del capoluogo lucano, accompagnando la solenne cerimonia dell’alzabandiera e lo srotolamento di un imponente tricolore, calato dai Vigili del Fuoco dalla facciata della Prefettura. Un momento di profonda emozione per l’artista, cresciuta a Pignola, piccolo comune alle porte di Potenza, che in serata ha ricevuto dal prefetto Michele Campanaro l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. “È una grande emozione, una delle più grandi della mia vita”, ha dichiarato Arisa, ribadendo il suo fortissimo legame con la Basilicata, terra in cui vivono ancora i suoi genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È una grande emozione, una delle più grandi della mia vita”: Arisa canta l’Inno di Mameli con il cappello da bersagliera e Tricolore alla festa del 2 giugno – VIDEO

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