Lamin Saidilly eccentrico e insensato | perizia per l’accoltellatore di San Siro

Notizia in breve

Una perizia sarà effettuata su un uomo accusato di aver accoltellato in zona San Siro, considerato da fonti investigative come eccentrico e insensato. L’indagato presenta evidenti problemi psichiatrici, ma non sembra aver manifestato radicalizzazione, nonostante la presenza di una foto di un guerrigliero islamico con una kefiah sul profilo WhatsApp. La diagnosi sarà fondamentale per chiarire il quadro clinico e le eventuali responsabilità.