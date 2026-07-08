Lamin Saidilly eccentrico e insensato | perizia per l’accoltellatore di San Siro

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una perizia sarà effettuata su un uomo accusato di aver accoltellato in zona San Siro, considerato da fonti investigative come eccentrico e insensato. L’indagato presenta evidenti problemi psichiatrici, ma non sembra aver manifestato radicalizzazione, nonostante la presenza di una foto di un guerrigliero islamico con una kefiah sul profilo WhatsApp. La diagnosi sarà fondamentale per chiarire il quadro clinico e le eventuali responsabilità.

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Milano – Con problemi psichiatrici evidenti, che andranno accertati con le dovute perizie, ma non radicalizzato, nonostante la foto di un guerrigliero islamico con una kefiah sul profilo di WhatsApp. Almeno da quanto si sa ad oggi del 22enne Lamin Saidilly, nato in Italia da genitori del Gambia, accusato del tentato omicidio di un 55enne incontrato per caso, fermo davanti a un bar di via Capecelatro e accoltellato venti volte. Il gip Luigi Iannelli, nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per il 22enne non fa cenno al sospetto di radicalizzazione, quanto piuttosto alla follia di un comportamento insensato. “Non c’è dubbio - scrive -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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