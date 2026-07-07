Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha confermato la detenzione di Lamin Saidilly, 22 anni, accusato di aver tentato di uccidere un uomo di 55 anni. L’uomo, nato in Italia da genitori del Gambia, è stato arrestato dopo un episodio caratterizzato da un gesto considerato insensato e inquietante, con una rivendicazione che ha suscitato sorpresa. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne nato in Italia da genitori originari del Gambia accusato di aver tentato di uccidere un uomo di 55 anni, Gerardo P., colpendolo con una ventina di coltellate la mattina del 4 luglio in via Capecelatro, a Milano. Il giudice per le indagini preliminari di Milan, Luigi Iannelli, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del pm Elio Ramondini. Nell’ordinanza il giudice descrive l’episodio come “un fatto a dir poco eccentrico e apparentemente insensato”, sottolineando come l’aspetto più inquietante non sia soltanto la violenza dell’aggressione, ma anche quanto dichiarato dal giovane subito dopo essere stato bloccato dagli agenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Un gesto eccentrico e apparentemente insensato, inquietante la rivendicazione”, il gip di Milano lascia in carcere Lamin Saidilly

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