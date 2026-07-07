Lamin Saidilly, il giovane di 22 anni originario del Gambia, rimane in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in via Capecelatro, dove l’uomo è stato ferito con un coltello. Le indagini hanno evidenziato che Saidilly potrebbe essere coinvolto in ulteriori azioni violente. La misura cautelare è stata confermata durante un’udienza in tribunale. La polizia prosegue le verifiche sui motivi dell’aggressione e sulle eventuali altre minacce.

Milano, 7 luglio 2026 – Resta in carcere Lamin Saidilly, il 22enne nato in Italia, originario del Gambia, accusato del tentato omicidio di un 55enne, il signor Gerardo P., che sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate in via Capecelatro a Milano. Un raid senza un apparente motivo, seguito dall’esclamazione “Mi sono divertito, quando esco lo rifaccio”, proferita mentre i poliziotti lo stavano ammanettando sul marciapiedi di via Paravia. A decidere sulla permanenza in carcere del giovane, il gip Luigi Iannelli, che ha convalidato l'arresto del giovane accogliendo la richiesta del pm Elio Ramondini. L’ipotesi era tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lamin Saidilly “potrebbe colpire ancora”: l’accoltellatore di via Capecelatro resta in carcere

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