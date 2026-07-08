L’Alma ha annunciato la conferma di Ugolini come allenatore. Oltre a lui, il club ha confermato anche Mattia Anastasi, proveniente dal Tropical Coriano, che in passato ha indossato le maglie di Cattolica e Bellaria. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui rinnovi o le novità di mercato. La squadra si prepara alla prossima stagione con queste conferme ufficiali.

Oltre al pergolese Mattia Anastasi, provenienti dal Tropical Coriano, dopo aver vestito in precedenza anche le maglie di Cattolica, Bellaria, Pergolese e Atletico Alma, l’Alma Fano ha ufficializzato anche la riconferma dell’under Alessandro Fulvi Ugolini, uno dei giovani lanciati in prima squadra da mister Omiccioli lo scorso campionato, il quale fin dal primo momento era stato indicato come meritevole di restare in squadra anche in Eccellenza. Notizia che aveva dato subito un mese fa circa e che ora trova conferma. Con gli annunci poi del difensore Giovanni Nuti, 27 anni, protagonista della promozione della Pietralunghese in Serie D e di Daniel Cichella, 27 anni, dal San Salvo, si stanno definendo sempre più i contorni di quello che sarà il Fano nel prossimo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Alma conferma Ugolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alma Fano, è quasi fatta per Cichella e Fulvi UgoliniAlma Fano ha ufficialmente firmato contratti con 14 giocatori, a 20 giorni dall’inizio del ritiro previsto per il 24 luglio.

"Alma, per me come vincere la serie B"Il Fano, dopo aver conquistato l’Eccellenza sul campo, ha già avviato le operazioni per la prossima stagione.

Argomenti più discussi: L’Alma conferma Ugolini; CALCIOMERCATO. Le notizie del giorno dall'Eccellenza.

L’Alma conferma UgoliniOltre al pergolese Mattia Anastasi, provenienti dal Tropical Coriano, dopo aver vestito in precedenza anche le maglie di Cattolica, Bellaria, Pergolese e Atletico Alma, l’Alma Fano ha ufficializzato a ... ilrestodelcarlino.it

Alma Fano, è quasi fatta per Cichella e Fulvi UgoliniA 20 giorni dall’inizio del ritiro fissato per il 24 luglio sono 14 i giocatori ufficialmente contrattualizzati dalla nuova ... ilrestodelcarlino.it