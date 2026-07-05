Alma Fano ha ufficialmente firmato contratti con 14 giocatori, a 20 giorni dall’inizio del ritiro previsto per il 24 luglio. La squadra si prepara per il prossimo campionato di Eccellenza, con alcuni nuovi acquisti, tra cui Cichella e Fulvi Ugolini. La rosa si sta delineando in vista della stagione, con le firme dei calciatori ancora in corso.

A 20 giorni dall’inizio del ritiro fissato per il 24 luglio sono 14 i giocatori ufficialmente contrattualizzati dalla nuova dirigenza dell’ Alma Fano in vista del prossimo campionato di Eccellenza. A questi dovrebbero aggiungersi, si spera nelle prossime ore, i nomi di Daniel Cichella e di Alessandro Fulvi Ugolini. Per il 27enne mediano abruzzese, l’anno scorso al San Salvo in Eccellenza, la trattativa è in stato avanzatissimo, per cui si dovrebbe essere vicini all’accordo che, almeno fino a ieri, sembrava dovesse avvenire da un momento all’altro, mentre per Fulvi Ugolini, classe 2009, mezza punta, anche qui mancherebbe solo la firma. Il giovanissimo fanese andrebbe a rimpolpare la colonia degli under che finora vede solo il portiere Ferri, il difensore Mazzaferri e l’esterno Sarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alma Fano, è quasi fatta per Cichella e Fulvi Ugolini

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