Alma per me come vincere la serie B

Il Fano, dopo aver conquistato l’Eccellenza sul campo, ha già avviato le operazioni per la prossima stagione. La squadra si sta organizzando per prepararsi al meglio alla serie B, considerando le sfide che questa nuova categoria comporta. L’obiettivo principale rimane rafforzare la rosa e pianificare le strategie necessarie per affrontare il campionato di livello superiore. La società sportiva sta lavorando per garantire una rosa competitiva e una preparazione adeguata alle richieste del torneo.

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Subito al lavoro. Ottenuta l’Eccellenza sul campo, il Fano inizia a programmare la prossima stagione. Oggi si svolgerà il consiglio d’amministrazione dell’ Alma Fano Calcio – presidente Giovanni Mei, vicepresidente Eugenio Biagiotti, consiglieri Giuseppe Abbennante, Andrea Mastrogiacomi, Roberto Pietrelli – per approvare il bilancio della stagione appena conclusa e stilare un progetto per la prossima da presentare al Consorzio Fano Sport, proprietario della società granata che poi dovrà decidere con chi e come andare avanti nell’ultimo anno del triennio programmato. Intanto un bilancio a parole lo ha tracciato il direttore sportivo Roberto Canestrari parlando di fatti concreti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Alma, per me come vincere la serie B" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AIReborn 1000 years later, loser becomes an invincible War God! Cool Sullo stesso argomento L’Alma a Chiaravalle. Obbligata a vincere per sperare ancoraÈ d’obbligo la vittoria per l’Alma Fano questo pomeriggio a Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro (calcio d’inizio alle 16,00) se non vuole consegnare... Criscitiello: “Per vincere la Serie A è servito poco”Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello usa una formula forte per leggere il campionato vinto dall’Inter.