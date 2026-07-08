Un amico ha aperto il computer di una donna scomparsa e ha scoperto gli ultimi accessi. La donna, scomparsa da una zona montuosa, era accompagnata dal compagno. L’amico, che lavora come saldator e pratica ultrarunning, ha collaborato con i soccorritori ricostruendo l’itinerario della coppia. È stato uno dei primi a sospettare che ci fosse un problema e ha fornito informazioni utili alle ricerche, restando con i soccorritori fino a tarda notte.

Ancona, 8 luglio 2026 – Saldatore in una ditta di Camerano, ultrarunner per passione, Adriano Gambelli è l’amico di sempre di Davide e Chiara. È stato lui, tra i primi a capire che qualcosa non andava, a dare un contributo fondamentale alle ricerche, ricostruendo l’itinerario della coppia e collaborando fino a notte fonda con i soccorritori. Quando ha capito che qualcosa non andava? "Mercoledì mando un messaggio a Davide e non risponde, giovedì lo chiamo e il telefono non squillava. Domenica mi dicevo: strano che non ci chiamino. Lunedì mi ha telefonato mia moglie: la madre di Davide non lo sentiva da giorni". E cosa ha fatto? "Sono andato subito dove lavora Chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’allarme dell’amico Adriano, che ha guidato i soccorritori: “Ho aperto il pc di Chiara e da lì hanno visto gli ultimi suoi accessi”

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