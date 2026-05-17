Andrea Sempio si confessa in tv | Non ho ammazzato io Chiara Poggi e non ho visto i suoi video

Venerdì 15 maggio, durante la trasmissione Quarto Grado su Rete 4, Andrea Sempio ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di non essere l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi e di non aver mai visto i video relativi alla vittima. Sempio è l’unico indagato nel nuovo filone di indagini aperto sul delitto avvenuto a Garlasco. Le sue parole sono state trasmesse nel corso della puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

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