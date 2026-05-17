Andrea Sempio si confessa in tv | Non ho ammazzato io Chiara Poggi e non ho visto i suoi video

Da milanotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, durante la trasmissione Quarto Grado su Rete 4, Andrea Sempio ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di non essere l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi e di non aver mai visto i video relativi alla vittima. Sempio è l’unico indagato nel nuovo filone di indagini aperto sul delitto avvenuto a Garlasco. Le sue parole sono state trasmesse nel corso della puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

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Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha parlato delle indagini sul delitto nel corso di un'intervista andata in onda venerdì 15 maggio a Quarto Grado su Rete 4, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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