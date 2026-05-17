Andrea Sempio si confessa in tv | Non ho ammazzato io Chiara Poggi e non ho visto i suoi video
Venerdì 15 maggio, durante la trasmissione Quarto Grado su Rete 4, Andrea Sempio ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di non essere l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi e di non aver mai visto i video relativi alla vittima. Sempio è l’unico indagato nel nuovo filone di indagini aperto sul delitto avvenuto a Garlasco. Le sue parole sono state trasmesse nel corso della puntata condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.
Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha parlato delle indagini sul delitto nel corso di un'intervista andata in onda venerdì 15 maggio a Quarto Grado su Rete 4, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Garlasco, Andrea Sempio sotto choc: Non ho ucciso Chiara - Vita in diretta 01/05/2026
Sullo stesso argomento
Andrea Sempio parla in tv: "Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Mi sento come un pugile che prende 60 pugni"Andrea Sempio, l'uomo di 38 anni unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha parlato delle indagini sul...
Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Andrea Sempio intercettato in auto dice: “Ho visto il video di Alberto e Chiara. Lei mi ha rifiutato”Intercettazioni nuove: è la carta calata oggi dalla procura di Pavia durante l'interrogatorio, subito abortito, di Andrea Sempio, unico indagato...
Possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio per il caso #Garlasco, Fabrizio Gallo: Ad Andrea Sempio non conviene confessare? #Mattino5 torna domani mattina in diretta su #Canale5 e in streaming su @mediasetinfinity - Facebook facebook
Ultim'ora Andrea Sempio confessa mi ero invaghito di uno dei gatti di Chiara... #Garlasco x.com
Caso Garlasco, spuntano i post di Sempio: Ossessionato da una donna tra i 18 e i 20 anni reddit
Garlasco, Sempio sbarca a Roma: Sono innocente e lo ripetoAndrea Sempio si sente innocente: l'indagato per il delitto di Garlasco arriva a Roma per una perizia psicologica decisiva. stylo24.it
Sempio in auto non confessa, recita: la difesa smonta il casoLa difesa nega la confessione di Andrea Sempio: le frasi sul sangue in casa Poggi sarebbero solo citazioni di verbali e podcast. stylo24.it