Garlasco Andrea Sempio prova a difendersi | Non ho ammazzato Chiara Poggi e non ho mai visto i suoi video intimi

A Garlasco, l’indagato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi ha rilasciato dichiarazioni in cui nega ogni coinvolgimento nel delitto e afferma di non aver mai visto i video intimi della vittima. Attualmente, è l’unico sospettato nel nuovo filone di inchiesta avviato dopo le indagini iniziali. La sua posizione è quella di difendersi dall’accusa, ribadendo la propria innocenza e sostenendo di non aver avuto alcun rapporto con i fatti contestati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui