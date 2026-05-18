Garlasco Andrea Sempio prova a difendersi | Non ho ammazzato Chiara Poggi e non ho mai visto i suoi video intimi
A Garlasco, l’indagato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi ha rilasciato dichiarazioni in cui nega ogni coinvolgimento nel delitto e afferma di non aver mai visto i video intimi della vittima. Attualmente, è l’unico sospettato nel nuovo filone di inchiesta avviato dopo le indagini iniziali. La sua posizione è quella di difendersi dall’accusa, ribadendo la propria innocenza e sostenendo di non aver avuto alcun rapporto con i fatti contestati.
Attualmente, Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è tornato a parlare. Lo ha fatto in un’intervista andata in onda il 15 mag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Delitto Garlasco: Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo - Unomattina 01/05/2026
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Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit
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