L’aeroporto di Catania chiuso e poi riaperto per l’Etna l’odissea di migliaia di viaggiatori | Nessuna comunicazione ho scoperto del volo cancellato al desk

Notizia in breve

L’aeroporto di Catania è stato chiuso e poi riaperto in seguito all’eruzione dell’Etna. La chiusura, durata due giorni, ha causato disagi a migliaia di passeggeri. Durante il periodo di chiusura, molti hanno scoperto al desk che i voli erano stati cancellati, senza comunicazioni preventive. L’aeroporto ha ripreso le operazioni martedì, dopo la sospensione causata dalla cenere e dalle emissioni vulcaniche.