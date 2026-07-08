L’aeroporto di Catania chiuso e poi riaperto per l’Etna l’odissea di migliaia di viaggiatori | Nessuna comunicazione ho scoperto del volo cancellato al desk
L’aeroporto di Catania è stato chiuso e poi riaperto in seguito all’eruzione dell’Etna. La chiusura, durata due giorni, ha causato disagi a migliaia di passeggeri. Durante il periodo di chiusura, molti hanno scoperto al desk che i voli erano stati cancellati, senza comunicazioni preventive. L’aeroporto ha ripreso le operazioni martedì, dopo la sospensione causata dalla cenere e dalle emissioni vulcaniche.
Ha riaperto martedì l’aeroporto di Catania, dopo due giorni di caos dovuti all’eruzione dell’Etna. Migliaia di viaggiatori si sono trovati allo sbando, con la Società Aeroporto Catania (Sac) che sulla sua pagina social rinviava l’apertura dello scalo ogni due ore, mentre le compagnie aeree, denunciano i passeggeri, non avrebbero comunicato tempestivamente ritardi, dirottamenti e cancellazione dei voli. Ad alcuni viaggiatori sarebbe stato proposto di rinviare la partenza di alcuni giorni, ad altri persino al 14 luglio. Ci sono stati turisti dirottati da Catania a Palermo a poche ore dal volo che avrebbero pagato 400 euro di taxi per raggiungere l’aeroporto del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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