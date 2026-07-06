L'aeroporto di Catania è stato chiuso nella notte tra domenica e lunedì a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. I voli in partenza e in arrivo sono stati dirottati all'aeroporto di Palermo. La nuova attività del vulcano ha causato l'interruzione temporanea dei collegamenti aerei nella regione. Nessun volo è stato autorizzato a decollare o atterrare nel capoluogo etneo durante l'evento.

AGI - La nuova attività vulcanica dell' Etna, registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, sta causando pesanti disagi al trasporto aereo in Sicilia. L' aeroporto Fontanarossa di Catania ha dovuto disporre il blocco integrale di tutte le attività: sono sospesi sia i voli in arrivo sia quelli in partenza. Lo stop, inizialmente previsto fino alle 12, è stato prolungato al momento fino alle ore 14. Per l'aviazione l'allerta Vona resta rossa. A causa della chiusura dello scalo etneo, numerosi voli sono stati dirottati sull' aeroporto di Palermo. La Gesap, società di gestione del Falcone-Borsellino, sta coordinando gli arrivi straordinari per limitare i disagi. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - L'Etna si risveglia nella notte: chiuso l'aeroporto di Catania, voli dirottati a Palermo

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