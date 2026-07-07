Aeroporto di Catania riaperto oggi dopo l’eruzione dell’Etna ripresi i voli con effetto immediato

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto di Catania è stato riaperto oggi dopo l’eruzione dell’Etna, con voli che sono ripresi immediatamente. L’Ingv ha aggiornato l’allerta, che da rossa è passata ad arancione, influenzando le operazioni aeroportuali. La riapertura è avvenuta subito dopo la riduzione del livello di allerta, permettendo la ripresa delle attività di volo.

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L’ultimo bollettino dell’Ingv di oggi ha abbassato ad arancione l'allerta per i voli dopo l’eruzione vulcanica dell’Etna e l'aeroporto di Catania ha riaperto. I passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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