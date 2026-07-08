Ladispoli disinfestazione adulticida il 15 e 16 luglio | le zone interessate

A Ladispoli si svolgerà una disinfestazione adulticida nelle notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, dalle 00:00 alle 06:00. L’intervento interesserà tutto il territorio comunale, inclusi parchi e giardini. La misura mira a controllare la presenza di zanzare adulte e sarà effettuata durante le ore notturne per ridurre i disagi alla popolazione. Non sono stati comunicati dettagli sulle sostanze utilizzate.

Ladispoli, 8 luglio 2026 – Nuovo intervento di disinfestazione adulticida a Ladispoli. Il trattamento sarà effettuato nelle notti di mercoledì 15 luglio e giovedì 16 luglio 2026, dalle 00:00 alle 06:00, sul territorio comunale e in tutti i parchi e giardini della città. L’intervento, annunciato attraverso un avviso del Comune di Ladispoli e di Tekneko, interesserà diverse zone della città secondo un calendario diviso in due giornate. Le zone interessate. Nella notte di mercoledì 15 luglio il trattamento riguarderà le aree di Centro, Caere Vetus e Palo Laziale. Nella notte di giovedì 16 luglio, invece, la disinfestazione sarà effettuata nelle zone di Cerreto, Campo Sportivo e Miami. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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