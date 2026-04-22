Un caso di Dengue a Scandicci Scatta la disinfestazione | le zone interessate

A Scandicci è stato segnalato un caso di dengue. In risposta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nelle aree interessate. Le autorità hanno identificato le zone coinvolte e stanno procedendo con le misure necessarie per contenere il rischio. La zona interessata comprende alcune vie del centro e zone periferiche, con interventi programmati per oggi. Nessun altro caso è stato finora segnalato nella stessa area.

Scandicci, 22 aprile 2026 – Un caso di dengue segnalato a Scandicci. Il contagio avvenuto all’estero è stato segnalato all’Igiene Pubblica della zona fiorentina nord ovest a seguito del soggiorno fuori dall’Italia di una donna residente nella zona, ora ricoverata a Careggi in buone condizioni cliniche. Scatta la disinfestazione. L’indagine di Asl ha consentito di circoscrivere la zona in cui eseguire gli interventi di disinfestazione. Si tratta di un’area nel Comune di Scandicci, per un raggio di circa 100-200 metri, in prossimità del confine con il comune di Firenze. Il Comune di Scandicci ha emesso ordinanza contingibile e urgente per disporre l’intervento di disinfestazione da parte delle ditte convenzionate, già a partire dalla mattina di domani, giovedì 23 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un caso di Dengue a Scandicci. Scatta la disinfestazione: le zone interessate Notizie correlate Caso di virus Dengue, ordinanza per la disinfestazione delle aree interessateArezzo, 21 aprile 2026 – Caso di virus Dengue e ordinanza per la disinfestazione delle aree interessate. Nuovo caso di Dengue in Italia, a Brescia scatta la disinfestazione. I rischi, le cure e le precauzioniUn nuovo caso di Dengue è stato registrato in provincia di Brescia, dove il Comune ha fatto scattare le procedure di disinfestazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Confermato caso febbre da Dengue in via Monte Suello; ? Disinfestazione urgente per un caso di febbre Dengue: ecco dove e quando - BresciaToday; Brescia, caso di Dengue in via Monte Suello: tre giorni di disinfestazione straordinaria - Radio Bruno; Caso di virus Dengue in città, scatta la disinfestazione. Idro, sospetto caso di Dengue: stop al mercato di Crone e via alla disinfestazioneScatta l’allerta sanitaria a Idro (1.800 abitanti), dove nella frazione di Crone è stato segnalato un caso sospetto di contagio da virus Dengue di ... bsnews.it Un caso di Dengue e scatta la disinfestazioneAREZZO: Il paziente è stato ricoverato in ospedale, ed è principalmente in quella zona che si sono concentrati gli interventi contro la zanzara tigre ... toscanamedianews.it Segnalato un caso di virus dengue ad Arezzo. Conclusa nelle prime ore di questa mattina la disinfestazione intorno all'ospedale san Donato e in un quartiere cittadino. Francesco Cutro - facebook.com facebook Idro, caso sospetto di Dengue: soppresso il mercato a Crone x.com