Intervento di disinfestazione adulticida 4 maggio a Monte e 5 maggio a Macchia

Nella notte tra il 4 e il 5 maggio è stato effettuato un intervento di disinfestazione adulticida nell’abitato di Monte Sant’Angelo. Successivamente, nella notte tra il 5 e il 6 maggio, è stato svolto un intervento analogo nell’abitato di Macchia. Le operazioni sono state pianificate per ridurre la presenza di insetti adulti nella zona. Le attività sono state condotte dalle autorità competenti secondo le procedure previste.

INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA, 4 MAGGIO A MONTE E 5 A MACCHIA nella notte tra il 4 e 5 Maggio intervento di disinfestazione nell’abitato di Monte Sant’Angelo; nella notte tra il 5 e 6 Maggio intervento di disinfestazione nell’abitato di Macchia. I cittadini sono invitati a rispettare le seguenti norme precauzionali: non tenere all’aperto derrate. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Intervento di disinfestazione adulticida, 4 maggio a Monte e 5 maggio a Macchia Notizie correlate Manfredonia. Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove dateDisinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 - 2 - 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove date Manfredonia... 1° Maggio a Monte SoleA pochi giorni dal 25 aprile si torna a Monte Sole per la Festa dei lavoratori per partecipare, educare, disobbedire e leggere - al verde brillante... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intervento di disinfestazione adulticida Maggio 2026; Al via la disinfestazione contro le zanzare nel territorio comunale; Disinfestazione contro le zanzare, il calendario degli interventi; Cisterna, via a disinfestazione e derattizzazione: interventi il 29 e 30 aprile e notte adulticida. Disinfestazione contro le zanzare, il calendario degli interventiCentro storico, Santa Maria, Santuario: 13 e 27 maggio, 24 giugno, 22 luglio, 26 agosto, 23 settembre. Settefrati, Fiumara: 14 e 28 maggio, 25 giugno, 23 luglio, 27 agosto, 24 settembre. Patalini: 15 ... barlettaviva.it Caso di virus Zika. L’ordinanza del Comune di Arezzo per l’intervento di disinfestazioneInterventi straordinari di disinfestazione nella zona dell’ospedale San Donato, via Vespucci e via Magellano, zone dove il paziente affetto dal virus ha soggiornato nei giorni precedenti il ricovero i ... lanazione.it Marcia indietro sul taglio dei bagnini a Vancouver dopo l'intervento di Peter Gabriel. L'artista ha raccontato del suo salvataggio al largo di una spiaggia cittadina, prima di una tappa del tour con David Bowie nel 1983. #ANSA - facebook.com facebook Marcia indietro sul taglio dei bagnini a Vancouver dopo l'intervento di Peter Gabriel. L'artista ha raccontato del suo salvataggio al largo di una spiaggia cittadina, prima di una tappa del tour con David Bowie nel 1983. #ANSA x.com