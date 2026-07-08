L’addio di Giannetti Caro calcio ti scrivo è stato tutto bello

Niccolò Giannetti ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico. L’attaccante ha scritto un messaggio sui social, ringraziando il calcio per le esperienze vissute e definendo il suo percorso come “tutto bello”. La sua carriera include diverse squadre di serie A e serie B, con numerosi gol e presenze. Giannetti ha deciso di smettere, senza specificare ulteriori dettagli sul futuro. La notizia segna la fine di un percorso di oltre dieci anni nel calcio professionistico.

Il momento è arrivato: Niccolò ha appeso le scarpette al chiodo. Il lungo "viaggio" di Niccolò Giannetti nel mondo del pallone è giunto alla meta. Un viaggio emozionante in cui ha avuto la possibilità di calcare campi colorati di storia e vestire maglie prestigiose, come quelle di Cagliari e Juve, senza però mai dimenticare la sua Siena e i colori della Balzana, che ha indossato prima da ragazzo, poi da uomo. Adesso ne inizierà un altro, di "viaggio", Niccolò: sarà assistente alla direzione tecnica dell’ Academy della Robur. "Caro Calcio – ha scritto Giannetti al suo ‘compagno di avventure’ – come ben sai, non sono mai stato un tipo di tante parole ma, arrivati a questo punto, credo che due righe tu le meriti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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