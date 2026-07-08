L’addio di Giannetti Caro calcio ti scrivo è stato tutto bello

Da sport.quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Niccolò Giannetti ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico. L’attaccante ha scritto un messaggio sui social, ringraziando il calcio per le esperienze vissute e definendo il suo percorso come “tutto bello”. La sua carriera include diverse squadre di serie A e serie B, con numerosi gol e presenze. Giannetti ha deciso di smettere, senza specificare ulteriori dettagli sul futuro. La notizia segna la fine di un percorso di oltre dieci anni nel calcio professionistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il momento è arrivato: Niccolò ha appeso le scarpette al chiodo. Il lungo "viaggio" di Niccolò Giannetti nel mondo del pallone è giunto alla meta. Un viaggio emozionante in cui ha avuto la possibilità di calcare campi colorati di storia e vestire maglie prestigiose, come quelle di Cagliari e Juve, senza però mai dimenticare la sua Siena e i colori della Balzana, che ha indossato prima da ragazzo, poi da uomo. Adesso ne inizierà un altro, di "viaggio", Niccolò: sarà assistente alla direzione tecnica dell’ Academy della Robur. "Caro Calcio – ha scritto Giannetti al suo ‘compagno di avventure’ – come ben sai, non sono mai stato un tipo di tante parole ma, arrivati a questo punto, credo che due righe tu le meriti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217addio di giannetti caro calcio ti scrivo 232 stato tutto bello
© Sport.quotidiano.net - L’addio di Giannetti. "Caro calcio ti scrivo, è stato tutto bello...»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caro sindaco ti scrivo: "Cultura e strade sicure"Il viaggio de La Nazione dedicato ai cittadini impegnati nella comunità si avvicina alla conclusione.

Caro sindaco ti scrivo. L’insegnante di religione: "Pensare a giovani e anziani"Un nuovo appuntamento del viaggio de “La Nazione” dedicato ai cittadini impegnati in ruoli diversi nella comunità si svolge con una nuova tappa.

Temi più discussi: Addio alla fisica Paola Giannetti; Il mondo della scienza piange Paola Giannetti; Addio a Paola Giannetti, la scienziata che ha portato Pisa ai vertici della fisica mondiale; Niccolò Giannetti lascia il calcio e la Robur: pronto un nuovo ruolo in società.

l addio di giannettiAddio a Paola Giannetti, la scienziata che ha portato Pisa ai vertici della fisica mondialeLa comunità scientifica italiana è in lutto per la scomparsa di Paola Giannetti, dirigente di ricerca della Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e studiosa di riferimento ... versiliatoday.it

l addio di giannettiAddio alla scienziata delle particelle: Paola Giannetti si è spenta a 68 anniGROSSETO. È morta a 68 anni la scienziata Paola Giannetti, fisica delle particelle di fama internazionale, nata e cresciuta a Grosseto dove ha studiato fino alle scuole superiori per poi avviare un’in ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web