Caro sindaco ti scrivo | Cultura e strade sicure

Il viaggio de La Nazione dedicato ai cittadini impegnati nella comunità si avvicina alla conclusione. Per alcuni, le richieste principali riguardano il potenziamento della cultura locale e la sicurezza delle strade. In questa iniziativa, sono state raccolte diverse opinioni su cosa si aspetti dal nuovo sindaco nei primi 100 giorni di mandato. Le interviste e i commenti riflettono le priorità di chi vive quotidianamente il territorio e desidera vedere miglioramenti concreti in queste aree.

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