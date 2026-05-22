Caro sindaco ti scrivo | Cultura e strade sicure
Il viaggio de La Nazione dedicato ai cittadini impegnati nella comunità si avvicina alla conclusione. Per alcuni, le richieste principali riguardano il potenziamento della cultura locale e la sicurezza delle strade. In questa iniziativa, sono state raccolte diverse opinioni su cosa si aspetti dal nuovo sindaco nei primi 100 giorni di mandato. Le interviste e i commenti riflettono le priorità di chi vive quotidianamente il territorio e desidera vedere miglioramenti concreti in queste aree.
Il viaggio de La Nazione dedicato ai cittadini impegnati a vario titolo nella comunità per conoscere cosa vorrebbero dal nuovo sindaco nei primi 100 giorni successivi alla sua elezione, sta ormai giungendo al termine. E l’interlocutore odierno del nostro quotidiano questa volta è Luigi Nicolini, viareggino doc che abita nella zona della stazione ferroviaria. "Mi piacerebbe – spiega Luigi Nicolini – che il nuovo sindaco prestasse attenzione alla cultura, perché la cultura è collegata anche al turismo e quindi all’economia". In che modo? "Penso all’organizzazione di eventi culturali di carattere popolare, ma con la P maiuscola, eventi che catalizzino e intercettino i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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