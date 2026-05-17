Un nuovo appuntamento del viaggio de “La Nazione” dedicato ai cittadini impegnati in ruoli diversi nella comunità si svolge con una nuova tappa. Questa volta si parla di un insegnante di religione che riflette sull’importanza di pensare sia ai giovani sia agli anziani. La serie di articoli si concentra sulle aspettative e sui desideri di chi lavora quotidianamente per il benessere della collettività. La narrazione continua senza opinioni o deduzioni, limitandosi a riportare fatti e parole direttamente coinvolte.

Il viaggio de “La Nazione “ dedicato ai cittadini impegnati con ruoli diversi nella comunità, per conoscere cosa vorrebbero dal nuovo sindaco, prosegue con una nuova tappa. Interlocutore del nostro quotidiano questa volta è Giovanni Braida, docente di religione al liceo classico linguistico G. Carducci e scrittore per passione. "Aristotele diceva che “La politica è l’arte di governare in funzione del bene comune“, cito il filosofo greco perché per me una priorità del nuovo sindaco- sottolinea Braida- dovrebbe essere la valorizzazione e l’ascolto delle fragilità e delle categorie deboli, partendo dagli anziani che in città sono quasi 17.000 i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caro sindaco ti scrivo. L’insegnante di religione: "Pensare a giovani e anziani"

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