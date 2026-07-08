A partire dall’autunno 2026, La7 lancerà La7 Play, una piattaforma streaming dedicata. Il servizio consentirà agli utenti di accedere ai contenuti della rete sia in diretta che on demand. La piattaforma si inserisce nel tentativo di ampliare l’offerta digitale della televisione. La7 Play rappresenta un nuovo canale per fruire dei programmi dell’emittente attraverso un servizio online. La data di lancio è prevista per l’autunno 2026.

Anche La7 avrà la sua piattaforma streaming. A partire dall’autunno 2026 ci sarà La7 Play, il nuovo servizio digitale della TV di Urbano Cairo, che va così a rinnovare e ampliare l’offerta live e on demand dell’emittente. Un ecosistema pensato per offrire un accesso più semplice e immediato a programmi, film, serie, documentari e a una selezione di contenuti esclusivi disponibili solo in digitale. La7 Play sarà protagonista di una profonda evoluzione che interesserà tutte le principali piattaforme: dalle app per dispositivi mobili al sito web (che necessitava di una ‘rinfrescata’), fino alle applicazioni per smart TV, con una nuova esperienza di visione progettata per essere più intuitiva e ricca. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La7 Play è la nuova piattaforma streaming di La7

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