La7 nuova stagione | arriva La7 Play tra ascolti record e grandi programmi

La7 ha annunciato l'inizio della nuova stagione televisiva, registrando ascolti record. Tra le novità, il lancio di La7 Play, una piattaforma digitale dedicata ai contenuti on demand. La rete conferma alcuni programmi di successo e introduce nuove produzioni. La programmazione si focalizza su informazione e intrattenimento, con un aumento degli investimenti in iniziative digitali e contenuti originali.

La7 presenta la nuova stagione televisiva con ascolti record, nuovi progetti digitali con La7 Play, grandi conferme dell'informazione e nuovi programmi. Alla vigilia della nuova stagione tv e in uno scenario competitivo sempre più sfidante, La7 continua ad essere la realtà più distintiva e popolare nel mondo dell’informazione, approfondimento e racconto della realtà. Lo fa con i programmi e i volti simbolo del. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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