La7 ha annunciato i nuovi palinsesti, introducendo tra le novità la serie “M” dedicata a Mussolini e la piattaforma La7 Play. Durante la presentazione, l’amministratore delegato ha affermato che la rete si conferma come la terza in Italia. La presentazione dei programmi si è svolta in un momento in cui anche altre emittenti hanno svelato le proprie programmazioni per la stagione televisiva.

Molte novità ma anche molti rinnovi alla presentazione dei nuovi palinsesti di La7: "Siamo la terza rete" afferma Urbano Cairo Siamo in quel periodo dell’anno in cui tutte reti presentano i nuovi palinsesti e dopo Sky e Rai c’è ancheLa7.Urbano Cairo, editore dell’emittente tv, ribadiscela posizione di La7 come terzo canale più visto, alle spalle solo di Rai 1 e Canale 5. Nella stagione appena passata infatti la rete ha registratoi migliori ascolti di sempree ciò ha contribuito a consolidarla stabilmente al terzo posto in prima serata. Dal 202223 la rete è cresciuta in modo costante e oggi nelprime time la tv arriva al 6,6% di share con spettatori pari a 1,3 milioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La7 palinsesti, tra le novità c’è la serie “M” su Mussolini e la piattaforma La7 Play

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palinsesti La7, Urbano Cairo: “Noi anti Meloni? Non facciamo sconti al Governo. Per Sciarelli porte aperte”. Per la prima volta la serie tv Sky su Mussolini. Arriva la piattaforma digitale La7 PlayIl presidente di Cairo Communication ha presentato i palinsesti di La7, sottolineando che la rete non farà sconti al governo e che le porte sono...

Leggi anche: Palinsesti La7, Urbano Cairo: “Non facciamo sconti al Governo”. Per la prima volta la serie tv Sky su Mussolini e “P2 – L’ombra sulle stragi” con Gifuni, Ezio Mauro analizza Trump. Arriva la piattaforma digitale La7 Play

Temi più discussi: Palinsesti Rai, Rossi a Domani: Sapevamo che gli spettatori di Rai3 sarebbero passati a La7; Rai, Floridia a Omnibus dopo il caos Vigilanza: Dalla maggioranza un ricatto istituzionale (VIDEO); Se il palinsesto di La7 diventa il cantiere aperto del campo largo; Palinsesti Sky, le serie da Miriam Leone in Gucci firmato Muccino a Il Sospetto di Alessandro Gassmann - 4/5.

La RAI dovrebbe sospendere le trasmissioni e scusarsi come sta succedendo in Ungheria? reddit

La7 presenta i Palinsesti 2026/2027: informazione, inchieste e nuove produzioni blogsocialtv.com/la7-presenta-i… via @BlogSocialTv1 x.com

Palinsesti La7, ascolti record e arriva anche la versione Play. Ecco tutte le novità della nuova stagioneArriva la piattaforma digitale che permetterà di seguire sempre e ovunque i contenuti del network Alla vigilia della nuova stagione tv e in uno scenario competitivo sempre più sfidante, La7 continua a ... affaritaliani.it

Palinsesti La7 2026-2027: arriva La7 Play, confermati Mentana, Gruber, Floris, Formigli e Propaganda LiveTutte le novità dei palinsesti La7 2026-2027: confermati Mentana, Gruber, Floris e Formigli, arriva La7 Play e M – Il Figlio del Secolo. lifestyleblog.it