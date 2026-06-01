Se persino Enrico Mentana afferma che un elettore di centrodestra si sente a disagio su La 7, vuol dire che quello che molti pensano corrisponde al vero. La rete di Urbano Cairo con i salotti di Gruber, Formigli, Floris e altri conduttori e conduttrici dei maggiori talk show politici si è trasformata in una sorta di Tele anti-Meloni. Dunque, non si tratta di un’impressione “percepita”. Il direttore del Tg della rete, Mentana al Festival della Tv di Dogliani, intervistato dalla giornalista Mia Ceran, ha detto senza troppi giri di parole che la rete è trasformata, negli anni, in un presidio televisivo sistematicamente critico nei confronti del governo in carica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Persino Mentana dice che La7 è diventata la Tele anti-Meloni: “E’ la nuova Rai3, tutti i programmi hanno lo stesso orientamento”

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NICOLA PORRO: AVETE VISTO MENTANA AMMETTE CHE LA7 È COME RAI3: IL CENTRODESTRA NON È DI CASA LÌ

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