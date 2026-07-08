La7 ha confermato i palinsesti per la prossima stagione senza modifiche significative. Il presidente del gruppo ha indicato che ci saranno opportunità di collaborazione con Federica Sciarelli, che ha lasciato il suo ruolo di conduttrice di un programma di approfondimento sulla Rai. La rete ha anche fatto riferimento a possibili sviluppi riguardo a Mentana, senza specificare dettagli sui progetti futuri.

La7 conferma in blocco i palinsesti per la prossima stagione e Urbano Cairo strizza l’occhio a Federica Sciarelli, che ha annunciato il suo traumatico addio alla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ sulla Rai. Resta invece l’incognita sul futuro di Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, il cui contratto scadrà a dicembre 2026. ‘M – Il Figlio del Secolo’ in chiaro e la novità La7 Play. Il lancio dei nuovi palinsesti, intanto, è stato l’occasione per annunciare alcune novità. Per la prima volta sulla tv generalista arriva la serie ‘M – Il Figlio del Secolo’, tratta dal romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega adattato da Stefano Bises con Davide Serino, interpretata da Luca Marinelli e prodotta da Sky Studios e The Apartment del gruppo Fremantle per la regia di Joe Wright, frutto di un nuovo accordo con Sky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La7, ecco i nuovi palinsesti. Cairo: “Porte aperte a Sciarelli. E su Mentana…”

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