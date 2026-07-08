La7 ha annunciato i dati di ascolto della stagione televisiva appena conclusa e ha comunicato le novità per l'autunno. Tra queste, l’introduzione di nuove produzioni originali e il lancio della piattaforma digitale La7 Play. La rete ha evidenziato ottimi risultati di ascolto nella stagione precedente e ha confermato l’arrivo di nuovi programmi e servizi per la prossima.

Il network La7 ha presentato i dati della stagione tv e le novità per il palinsesto autunnale, che vede l'introduzione di nuove produzioni e il lancio della piattaforma digitale La7 Play. Volti, nomi e programmi riconoscibili. La7 continua il suo percorso editoriale partendo dai rilevamenti Auditel che, secondo i dati appena rilasciati, hanno segnato per la tv del Gruppo Cairo Communication i migliori ascolti di sempre. Prendendo in esame il solo canale generalista La7, la quota è del 4,4% nelle 24 ore e del 6,1% in prima serata, posizionando la rete al terzo posto per ascolti dietro Rai 1 e Canale 5. La7 Cinema, invece, partita il 1° ottobre 2025, ha in poco tempo registrato risultati eccellenti, segnando i migliori ascolti di sempre del canale 29 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La7: conferme e novità della prossima stagione tv (partendo da ottimi dati d'ascolto)

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