Arriva l’app di La7 Play, mentre la prossima stagione di La7 e La7 Cinema si concentra a consolidare i risultati recenti. La programmazione, presentata oggi a Milano, mantiene una linea editoriale che ha raggiunto il 6,1% di share in prime time, con 1,2 milioni di spettatori. Considerando tutto il network, la quota sale al 6,6%. La programmazione prevede conferme, grandi ritorni e alcune novità.

Squadra vincente non si cambia: la prossima stagione di La7 e La7 Cinema, presentata oggi a Milano, punta a consolidare i risultati recenti arricchendo una linea editoriale che ha dato soddisfazioni, con il 6,1% in prime time, raggiungendo 1,2 milioni di spettatori (6,6% considerando tutto il network, con La7 Cinema). Lo conferma l’editore e presidente di Rcs, Urbano Cairo: “Siamo sistematicamente la terza rete più vista. Un anno fa ce la giocavamo con Italia 1, oggi siamo regolarmente davanti. E siamo in crescita da tre stagioni: nel 2022-2023 eravamo al 5.2% di share”. E così, si riparte con una serie di novità calibrate: lo sviluppo di spin off come PiazzaPulita 100 minuti con quattro-sei puntate di inchieste coordinate da Corrado Formigli; il ritorno di Aldo Cazzullo, con dodici puntate inedite di Una giornata particolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palinsesti La7 2026-2027 tra conferme, grandi ritorni e novità: arriva l'app di La7 Play

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