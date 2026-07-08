PALINSESTI LA7 2026 2027 | CONFERME NOVITÀ E APPUNTAMENTI SPECIALI

Per la stagione 20262027, La7 ha annunciato i palinsesti con conferme, novità e appuntamenti speciali. La rete, diretta da Urbano Cairo, presenterà nuovi programmi e riproporrà alcuni format già noti. Tra le novità ci sono alcuni show inediti e nuove collocazioni di programmi già esistenti. Sono stati confermati alcuni appuntamenti storici, mentre altri slot saranno occupati da format rivisti o ampliati. La programmazione si svilupperà nel corso dell’intera stagione televisiva.

Sono stati resi noti i palinsesti di La7, la rete guidata da Urbano Cairo. Analizziamo attentamente ciò che vedremo nella stagione televisiva 20262027. Daytime Al mattino si confermano tutti gli appuntamenti. A Omnibus troveremo Gaia Tortora, Alessandra Sardoni, Andrea Pannaciholi, Gerardo Greco e Ferdinando Finucci. La linea poi andrà a Coffee Break con Andrea Pancani. Poi L’Aria che Tira con il confermatissimo David Parenzo. Dopo il TgLa7 delle 13:30, ci sarà Tiziana Pannella con Tagadà: Tutto Quanto fa Politica, poi La Torre di Babele Doc con Corrado Augias. Nel preserale ritroveremo Ignoto X condotto da Pino Rinaldi. Mentre dopo il TgLa7 delle 20:00 di Enrico Mentana, c’è il talk campione di ascolti Otto e Mezzo di Lilli Gruber. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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