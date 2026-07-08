Il presidente di una rete televisiva ha risposto alle dichiarazioni di un giornalista, affermando che la rete non si è mai schierata contro il governo attuale e che non sono stati fatti sconti a nessun esecutivo. Ha spiegato di aver discusso con il giornalista e ha ricordato che, quando è arrivato alla rete nel 2010, la situazione era diversa e anche allora l’atteggiamento era critico.

"Ne ho parlato con lui - aggiunge il presidente del Torino -. Quando è arrivato a La7 nel 2010 la situazione era molto diversa da oggi e avevamo anche allora un atteggiamento critico. Ora non ci sono più Lerner e Santoro, ma non mi pare che ci siano pericolosi bolscevichi" “La7 non ha mai fatto sconti ai governi. Ho ricevuto costantemente telefonate, non sono mai cessate. Oggi abbiamo programmi che hanno attenzione a quello che avviene nel Paese evogliamo ospitare tutti i protagonisti“. Così il patron dell’emittente televisiva privataUrbano Cairorisponde alle parole del direttore delTgLa7Enrico Mentana, che ha definito la rete“anti-Meloni“. “Ne ho parlato con lui– aggiunge il presidente del Torino -. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La7, Cairo risponde a Mentana: ‘Noi anti-Meloni? Mai fatto sconti a nessun governo’

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