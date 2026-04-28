La Cina ha impedito a Meta di completare l’acquisto di Manus, una società cinese attiva nel settore dell’intelligenza artificiale. La transazione, valutata oltre due miliardi di dollari, era in fase di definizione da diversi mesi prima che il blocco venisse ufficializzato. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione regolamentare sul settore dell’intelligenza artificiale a livello globale.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Sull’intelligenza artificiale non ci si mette d’accordo. La Cina ha bloccato l’acquisizione di Manus da parte di Meta, un affare da oltre due miliardi di dollari già apparecchiato da mesi. In una stringata dichiarazione, la commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha ordinato la cancellazione dell’accordo, annunciando che “vieterà gli investimenti stranieri nell’acquisizione del progetto Manus” e “richiederà alle parti coinvolte di ritirare la transizione”.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Intelligenza artificiale, la Cina blocca Meta: vietato l’acquisto della cinese Manaus

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