La versione 2.0 della cucina cinese a Milano

A Milano si concentra la maggior parte dei più di 300.000 cinesi residenti in Italia, con una presenza significativa nei quartieri della città. La comunità cinese ha radici profonde, con molte imprese familiari che operano nel settore della ristorazione, contribuendo a una versione evoluta della cucina cinese. La presenza asiatica in città si è sviluppata nel tempo, trasformando i quartieri e integrando le attività commerciali locali.

Oggi in Italia risiedono più di trecentomila cinesi, e la quota più consistente vive in Lombardia, con Milano come principale polo di riferimento. Dentro questo dato c’è molto più di una fotografia demografica: c’è un secolo di inserimento urbano, di quartieri trasformati, di imprese familiari. L’immigrazione cinese in Italia inizia alla fine del diciannnovesimo secolo, quando i mercanti di Wenzhou – nella regione meridionale dello Zhejiang – cominciano a visitare con frequenza diversi Paesi europei per partecipare alle grandi Esposizioni Universali della Belle Époque, portando con sé le loro cineserie, soprattutto statuette in pietra di Qingtian. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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