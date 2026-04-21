Garlasco la versione di Alberto Stasi sulle palline di carta trovate sul tavolo della cucina di casa Poggi

Alberto Stasi ha fornito una sua versione sui pezzi di carta trovati sul tavolo della cucina di casa Poggi. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che stanno cercando di ricostruire gli eventi legati alla vicenda. Le dichiarazioni dell’indagato sono state raccolte dagli inquirenti e fanno parte del materiale che si sta analizzando per chiarire i dettagli della situazione.

La sera prima dell’omicidio di Chiara, le palline di carta sul tavolo non c’erano. Lo sostiene Alberto Stasi, alimentando il mistero sui pezzi di fogli appallottolati, trovati e fotografati sulla scena del crimine. Una rivelazione che si inserisce sul lungo dibattito delle lacune e degli errori nelle prime indagini sul delitto di Garlasco. Gli elementi mai analizzati del delitto di Garlasco Le parole di Alberto Stasi sulle palline di carta Il profilo psicologico di Andrea Sempio Gli elementi mai analizzati del delitto di Garlasco Il dettaglio è stato analizzato in studio da Federica Panicucci e dagli ospiti dell’ultima puntata di Mattino Cinque, dove è stato affrontato il tema dei tanti elementi tralasciati dalle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulle palline di carta trovate sul tavolo della cucina di casa Poggi Notizie correlate Garlasco, nuova consulenza della famiglia Poggi sulle scarpe di Alberto Stasi e le chiazze di sangue in casaUno dei grandi misteri del delitto di Garlasco è nelle scarpe che Alberto Stasi indossava il giorno in cui entrò nella villetta di via Pascoli 8 e... “È nel bagno di casa Poggi”. Garlasco, prova choc: per Alberto Stasi cambia tuttoA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a essere uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, Massimo Lovati torna ad accusare Alberto Stasi: Secondo me è un bugiardo, mai entrato in casa; Quarto Grado: Il giallo di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: il cerchio si stringe sulla famiglia Video; Garlasco, il mistero dei tappetini dell’auto di Stasi; Quarto Grado: Pierina Paganelli: i video di Manuela e Louis Video. Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulle palline di carta trovate sul tavolo della cucina di casa PoggiAlberto Stasi parla delle palline di carta sul tavolo della cucina di casa Poggi, tra gli elementi mai repertati e analizzati sull'omicidio di Garlasco ... virgilio.it Garlasco, tappetini dell’auto di Alberto Stasi mai analizzati riaprono il mistero sull’indagineNuovo giallo nel caso Garlasco: il tappetino mai analizzato Nel lungo e controverso caso Garlasco, riemerge oggi un dettaglio cruciale: il tappetino d ... assodigitale.it Nel caso Poggi emerge un’ombra su uno dei passaggi decisivi della ricostruzione accusatoria: i tappetini dell’auto di Alberto Stasi, considerati fondamentali per stabilire se abbia mentito, non risulterebbero mai analizzati dal Ris - facebook.com facebook