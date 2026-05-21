L’osmanto, un fiore che da secoli si lega a miti e tradizioni, recentemente è tornato sotto i riflettori grazie alla sua presenza nei cocktail contemporanei. La pianta, con radici profonde nella cultura cinese, è al centro di storie che riguardano il suo legame con la Luna e le pratiche di artigiani locali. Uno degli aspetti più curiosi riguarda il tentativo di un artigiano di abbattere un albero di osmanto senza successo, un episodio che richiama le leggende tramandate nel tempo.

? Domande chiave Come può un fiore legato alla Luna finire nei cocktail moderni?. Perché l'artigiano Wu Gang non riesce mai ad abbattere questo albero?. Cosa rende l'osmanto capace di bilanciare carni grasse e piatti dolci?. Dove si trova la pianta che profuma di pesca e miele?.? In Breve Leggenda di Wu Gang con l'albero lunare durante le dinastie Qin e Han.. Ricette imperiali come la Osmanthus cake della dinastia Ming.. Specialità regionali come il Chatang di Pechino e il Jiu Niang.. Uso gastronomico nelle province di Jiangsu, Zhejiang e Shanghai.. A Shanghai, il profumo che avvolge i vicini e le strade con note di pesca, albicocca e miele non è un semplice accenno stagionale, ma l’essenza stessa della tradizione gastronomica cinese chiamata guìhua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Osmanto: il segreto millenario tra mito e cucina cinese

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