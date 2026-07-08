Dopo il terremoto in Venezuela, i sopravvissuti denunciano che gli aiuti umanitari non arrivano e che devono finanziare con i propri mezzi le operazioni di ricerca tra le macerie. La situazione ha generato rabbia e insoddisfazione tra la popolazione. Nel frattempo, in Albania, proseguono arresti e scontri mentre migliaia di persone continuano a partecipare a manifestazioni di protesta.

Venezuela, la rabbia dei sopravvissuti dopo il terremoto: “Gli aiuti umanitari spariscono. Paghiamo noi i mezzi per cercare tra le macerie” Arresti e scontri non fermano la grande mobilitazione in Albania: “Ci siamo liberati della paura. Il potere di Edi Rama non è più intoccabile” Uk – La mossa di Farage dopo il caso delle donazioni non dichiarate: si dimette da deputato e dice: “Saranno gli elettori a giudicarmi” Nuovi raid Usa in Iran e risposta di Teheran in Kuwait e Bahrein. Trump: “Bugiardi, tregua finita”. Ghalibaf: “Non ci piegheremo” Prezzo di gas e petrolio in rialzo con le nuove tensioni in Medioriente. Esercito Usa: "80 obiettivi colpiti per le violazioni del Regime a Hormuz". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vera ragione del declino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salah NON è finito: ecco la VERA ragione del suo calo

Notizie e thread social correlati

WWE: La vera ragione del licenziamento di Kairi Sane potrebbe essere legata alle sue intenzioni futureDi recente, la WWE ha licenziato diverse wrestler, tra cui una figura nota del settore.

The Mandalorian and Grogu, la vera ragione per cui la Stagione 4 è diventata un filmLa quarta stagione di The Mandalorian, originariamente prevista come parte della serie su Disney+, è stata trasformata in un film, con la narrazione...

Argomenti più discussi: Algeria al voto, ma la vera incognita è l’astensione; Che cosa sta succedendo all’economia mondiale; Ecco la vera ragione per cui Harry non è andato a Buckingham Palace: il retroscena sul pasticcio comunicativo avvenuto con re Carlo III; E se i nostri nonni avessero sempre avuto ragione? Torniamo in villeggiatura, la vera vita lenta.

La #farmaceutica non rappresenta soltanto un comparto strategico del sistema sanitario nazionale, ma costituisce una vera e propria leva di politica industriale, di autonomia tecnologica e di competitività internazionale. Per questa ragione, fin dall’inizio della l x.com

Ecco la vera ragione per cui Harry non è andato a Buckingham Palace: il retroscena sul pasticcio comunicativo avvenuto con re Carlo IIISecondo il palazzo, in realtà, la risposta di Harry all’invito del padre non solo sarebbe stata tardiva ma anche del tutto informale ... ilfattoquotidiano.it