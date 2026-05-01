Di recente, la WWE ha licenziato diverse wrestler, tra cui una figura nota del settore. La decisione è stata comunicata poche settimane dopo l’evento di WrestleMania 42. Tra le motivazioni che circolano, si parla di possibili intenzioni future della professionista coinvolta, anche se la società non ha fornito dettagli ufficiali sulla ragione del suo allontanamento.

Kairi Sane è stata inclusa nella lista dei licenziamenti effettuati dalla WWE nelle scorse settimane, dopo WrestleMania 42. La notizia ha colto di sorpresa molti fan, dato che la wrestler era impegnata in un angle in evoluzione che sembrava destinato a portare a una riunione con Iyo Sky, sullo sfondo delle tensioni con Asuka con un possibile turn face. L’indiscrezione di Dave Meltzer: la WWE temeva un ritorno in Giappone. Dave Meltzer ha affrontato la questione sul Wrestling Observer Newsletter, spiegando che la WWE riteneva che Kairi Sane volesse prima o poi tornare in Giappone, e che questa convinzione abbia avuto un peso nella decisione finale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La vera ragione del licenziamento di Kairi Sane potrebbe essere legata alle sue intenzioni future

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