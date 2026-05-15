La quarta stagione di The Mandalorian, originariamente prevista come parte della serie su Disney+, è stata trasformata in un film, con la narrazione modificata di conseguenza. I piani iniziali sono stati rivisti per includere un ritorno di Star Wars al cinema, portando a una rielaborazione significativa della trama. La decisione di cambiare formato è stata annunciata ufficialmente, spiegando che questa scelta ha coinvolto la revisione della storia e la sua evoluzione da una serie televisiva a un lungometraggio.

Inizialmente concepita per essere la quarta stagione dello show in arrivo su Disney+, i piani sono cambiati e la storia è stata rielaborata per il ritorno di Star Wars al cinema I fan di Star Wars hanno finalmente scoperto perché la storia di The Mandalorian ha subito un cambiamento così importante. Dave Filoni ha infatti rivelato cosa abbia spinto Lucasfilm a portare Star Wars: The Mandalorian and Grogu al cinema invece di realizzare un'altra stagione della serie, come era stata tra l'altro concepita inizialmente. Perché The Mandalorian and Grogu è diventato un film In un'intervista a Variety, Filoni - co-sceneggiatore e co-produttore del progetto - ha spiegato: "Tutti noi sentivamo che fosse arrivato il momento". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu, la vera ragione per cui la Stagione 4 è diventata un film

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The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Theaters May 22

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