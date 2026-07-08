La vera emergenza sono i salari | allarme dell’Ocse sull’Italia

L’Ocse ha segnalato che il principale problema dell’Italia riguarda i salari. Nonostante il mercato del lavoro mostri segnali di ripresa, le retribuzioni rimangono basse. Questa situazione contrasta con le affermazioni del governo, secondo cui il potere d’acquisto dei lavoratori sarebbe in aumento. L’ente internazionale ha evidenziato come le retribuzioni continuino a rappresentare una criticità nell’economia italiana.

L’Ocse certifica che il vero problema dell’Italia sono i salari. Se da un lato il mercato del lavoro continua a mostrare segnali di vita, dall’altro le retribuzioni restano il punto più debole dell’economia italiana, smentendo la narrazione del governo Meloni secondo cui il potere d’acquisto dei lavoratori sarebbe tornato a crescere. Secondo le Prospettive sull’Occupazione 2026 presentate a Parigi, il tasso di disoccupazione italiano è sceso al 5% nel maggio 2026, minimo storico e ormai sostanzialmente in linea con la media Ocse del 4,9%. Anche il tasso di occupazione va bene, attestandosi al 62,8% nel primo trimestre dell’anno. Un risultato importante, seppur ancora distante 9,3 punti percentuali dalla media Ocse del 72,1%, collocando l’Italia tra i Paesi con i livelli occupazionali più bassi dell’area, soprattutto per donne e giovani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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