L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha segnalato che i salari reali in Italia sono ancora più bassi rispetto al 2019, evidenziando un calo che preoccupa. Contestualmente, l’OCSE mette in guardia sulla forte dipendenza dai combustibili fossili, che rischia di compromettere la competitività delle imprese e la sicurezza energetica del paese. Questi dati riflettono una situazione economica e energetica delicata.

? Cosa sapere L'OCSE segnala salari reali in Italia inferiori ai livelli registrati nel 2019.. La dipendenza dai combustibili fossili minaccia la competitività delle imprese e la sicurezza energetica.. I salari reali in Italia sono ancora più bassi rispetto ai livelli registrati nel 2019, mentre la dipendenza dai combustibili fossili minaccia la competitività delle imprese e la sicurezza energetica nazionale, secondo i dati dell’Ocse. Il quadro economico che emerge dalle analisi internazionali disegna un percorso difficile per le famiglie e le piccole realtà produttive del Paese. Da un lato, il potere d’acquisto dei lavoratori è crollato, con una situazione particolarmente critica per le nuove generazioni che vedono le proprie retribuzioni scendere sotto i valori del 1990.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salari in calo e trappola fossile: l’allarme OCSE sull’Italia

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