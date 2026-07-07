Le retribuzioni reali in Italia quest’anno sono diminuite dello 0,9% rispetto al 2021, secondo le Prospettive dell’Ocse. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione si mantiene ai minimi storici, mentre l’occupazione ha raggiunto un record. Tuttavia, le retribuzioni sono ancora del 6,1% inferiori rispetto al 2021, il peggior dato tra le grandi economie del gruppo. Le previsioni indicano salari praticamente stabili anche nel 2027.

Nelle Prospettive per l’anno, disoccupazione al minimo storico e occupazione record ma 9 punti sotto la media Ocse. Retribuzioni reali: -0,9% quest’anno e quasi ferme nel 2027. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Salari, l’allarme Ocse sull’Italia: ancora -6,1% sul 2021. Il peggior dato tra le grandi economie

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