La Turchia provoca la Grecia il premier Mitsotakis accolto da Erdogan con una marcia di guerra ottomana

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il premier greco è stato accolto da un corteo con marce ottomane durante la visita ufficiale in Turchia. La cerimonia ha suscitato reazioni nel paese ospitante, con analisti che parlano di provocazione. La visita si svolge in un clima di tensione tra i due Stati, già segnato da recenti scambi di accuse e esercitazioni militari vicine ai confini. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell’evento.

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Ankara (Turchia), 8 luglio 2026 – Che sia una coincidenza è davvero difficile. Che si tratti di una provocazione, con annessa implicazione, è più che probabile. Ieri l’arrivo del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. e della moglie al palazzo presidenziale di Ankara, in occasione del vertice NATO, è stato accompagnato da una colonna sonora molto particolare, ossia dal vedere, una vera e propria ‘ marcia di guerra ’ che accompagnava le campagne dell’esercito ottomano. Un dettaglio protocollare che, nei rapporti tra Grecia e Turchi a, difficilmente può essere considerato neutro e che dalla stampa greca è stato bollato come qualcosa a metà fra una minaccia e una provocazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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