L’incontro tra il presidente francese e il primo ministro greco si è svolto ad Atene e ha coinvolto discussioni su questioni di sicurezza e cooperazione nel Mediterraneo. La riunione è avvenuta in un momento di tensioni tra la Grecia e la Turchia, con particolare attenzione alle attività di ricerca e alle esercitazioni militari nella regione. Durante il vertice, sono stati firmati accordi per rafforzare la collaborazione tra i due paesi in ambito strategico e difensivo.

L’incontro tra Emmanuel Macron e Kyriakos Mitsotakis ad Atene non è stato soltanto un vertice diplomatico tra due governi europei. Dietro le immagini ufficiali, le strette di mano, le visite militari e le dichiarazioni sulla cooperazione strategica si intravede qualcosa di più profondo: la riaffermazione di un asse storico tra Francia e Grecia che attraversa due secoli di storia europea e mediterranea. Un rapporto che non può essere letto soltanto in termini militari o geopolitici, perché coinvolge identità, memoria storica, civiltà e persino differenti concezioni dell’Europa. La scena scelta per l’incontro non è stata casuale. La visita alla fregata “Kimon”, simbolo della moderna cooperazione navale franco ellenica, ha rappresentato plasticamente la nuova postura strategica della Grecia nel Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Macron e Mitsotakis: l’asse franco-ellenico per contenere la Turchia nel Mediterraneo

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