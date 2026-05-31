Un aereo militare turco ha sorvolato un’area di confine, segnando un’operazione di rafforzamento delle posizioni strategiche. Nei pressi, carri armati sono stati schierati lungo la frontiera, mentre droni sorvegliavano il territorio. Le forze di sicurezza hanno rafforzato i punti di controllo e aumentato la presenza nelle zone di confine. Le attività militari si sono svolte in modo visibile, con veicoli e personale in movimento, senza dichiarazioni ufficiali sulla natura dell’operazione.

Ci sono luoghi in cui la geopolitica non è teoria astratta, ma una presenza fisica visibile a occhio nudo. Istanbul è uno di questi. Basta fermarsi lungo il Bosforo per capire come la geografia possa diventare potere: petroliere che attraversano lo stretto, navi militari dirette verso il Mar Nero, ponti che uniscono simbolicamente due continenti mentre minareti e grattacieli raccontano una modernità stratificata. L’ambizione della Turchia. Per decenni abbiamo guardato alla Turchia come a un ponte, un Paese sospeso tra Europa e Asia, tra Islam e Occidente, tra modernità laica e tradizione. Eppure, questa immagine rischia oggi di essere fuorviante e insufficiente a spiegarne l’essenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La strategia di Erdogan: trasformare la Turchia da ponte a centro geopolitico

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CHINA Accepted Turkeys Offer – An Unexpected Change in Global Policy

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