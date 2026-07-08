La Trilogia del Novecento Mole arte contemporanea | Ancona nella modernità
Ancona annuncia la sua candidatura come capitale italiana della cultura nel 2028, con un focus sull’arte contemporanea. La città presenta la mostra “Ancona nella modernità”, parte della “Trilogia del Novecento”, dedicata alla storia artistica del XX secolo. La rassegna comprende installazioni e opere di artisti italiani e internazionali, con un’attenzione particolare alla scena contemporanea. L’esposizione si svolge in diversi spazi della città, coinvolgendo musei e gallerie locali.
Ancona capitale italiana della cultura nel 2028. Ma anche capitale dell’arte contemporanea. Il capoluogo presenta la sua ‘ Trilogia del Novecento ’, progetto promosso dal Comune e curato dal professor Gabriele Simongini che prevede tre mostre di ricerca alla Mole Vanvitelliana, in grado di sancire l’importanza di Ancona e delle Marche nello sviluppo dell’arte contemporanea. Si inizia con Corrado Cagli, si prosegue con Osvaldo Licini e si termina con la Transavanguardia. Non tre eventi ‘spot’, ma tre tappe di un percorso coerente, non a caso inserito nel dossier ‘Ancona. Questo Adesso’. La prima, in collaborazione con l’ Archivio Cagli, celebra il 50esimo anniversario della scomparsa dell’artista dorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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