La Trilogia del Novecento Mole arte contemporanea | Ancona nella modernità

Notizia in breve

Ancona annuncia la sua candidatura come capitale italiana della cultura nel 2028, con un focus sull’arte contemporanea. La città presenta la mostra “Ancona nella modernità”, parte della “Trilogia del Novecento”, dedicata alla storia artistica del XX secolo. La rassegna comprende installazioni e opere di artisti italiani e internazionali, con un’attenzione particolare alla scena contemporanea. L’esposizione si svolge in diversi spazi della città, coinvolgendo musei e gallerie locali.