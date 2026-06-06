Una mostra d' arte contemporanea nella suggestiva cornice del Castello di Vezio

Da leccotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno alle 18.30 si terrà l'inaugurazione di una mostra d'arte contemporanea al Castello di Vezio, situato sul ramo lecchese del Lago di Como. La mostra, intitolata “UNO - Sistema Chiuso”, presenta le opere della scultrice Elisa Betti e sarà curata da Giulia Zanesi. L'esposizione si svolge nella cornice storica del castello e rimarrà aperta al pubblico.

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Sabato 13 giugno alle ore 18.30 nella cornice suggestiva del Castello di Vezio sul ramo lecchese del Lago di Como verrà inaugurata la mostra d’arte contemporanea “UNO - Sistema Chiuso” personale della scultrice Elisa Betti a cura di Giulia Zanesi. Uno sguardo, quello di Elisa, sull’abile e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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