Una mostra d' arte contemporanea nella suggestiva cornice del Castello di Vezio
Sabato 13 giugno alle 18.30 si terrà l'inaugurazione di una mostra d'arte contemporanea al Castello di Vezio, situato sul ramo lecchese del Lago di Como. La mostra, intitolata “UNO - Sistema Chiuso”, presenta le opere della scultrice Elisa Betti e sarà curata da Giulia Zanesi. L'esposizione si svolge nella cornice storica del castello e rimarrà aperta al pubblico.
Sabato 13 giugno alle ore 18.30 nella cornice suggestiva del Castello di Vezio sul ramo lecchese del Lago di Como verrà inaugurata la mostra d’arte contemporanea “UNO - Sistema Chiuso” personale della scultrice Elisa Betti a cura di Giulia Zanesi. Uno sguardo, quello di Elisa, sull’abile e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA - TERRE VULCANICHE E DESERTI
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