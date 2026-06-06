Una mostra d' arte contemporanea nella suggestiva cornice del Castello di Vezio

Notizia in breve

Sabato 13 giugno alle 18.30 si terrà l'inaugurazione di una mostra d'arte contemporanea al Castello di Vezio, situato sul ramo lecchese del Lago di Como. La mostra, intitolata “UNO - Sistema Chiuso”, presenta le opere della scultrice Elisa Betti e sarà curata da Giulia Zanesi. L'esposizione si svolge nella cornice storica del castello e rimarrà aperta al pubblico.